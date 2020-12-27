Глава IIHF сообщил о расследовании в отношении председателя Федерации хоккея Белоруссии

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что организация проводит расследование на предмет возможного участия председателя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова в смерти местного активиста Романа Бондаренко.
Глава IIHF сообщил о расследовании в отношении председателя Федерации хоккея Белоруссии
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

В ноябре в минской больнице скончался белорусский менеджер и активист Бондаренко, предположительно, погибший в результате столкновения с полицией. Местные СМИ стали распространять сообщения о том, что человека, похожего на Баскова, видели в разгар потасовки. Сам же Басков заявил, что к смерти Бондаренко отношения не имеет.

«Мы направили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ. Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит», — цитирует ТАСС Фазеля.

Ранее Фазель заявил, что МОК не станет вмешиваться в вопрос проведения ЧМ по хоккею 2021 года.

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