Тарасова поддержала проведение дополнительного отбора на ЧМ

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по проведению дополнительного отбора фигуристов для участия на чемпионате мира.
Тарасова поддержала проведение дополнительного отбора на ЧМ
  • РИА Новости

«Сколько я себя помню, так всегда было. Победители чемпионата России отбирались на первенство мира. А остальные будут дальше участвовать. Всегда отбирались два первых номера. Но этот сезон особенный, страшный. У нас нет чемпионата Европы, так что прекрасно, что наша федерация делает дополнительные соревнования. Если они их сделают, будет просто гениально. Организация дополнительных турниров — это большие затраты, к тому же забирает много сил. Но зато мы не выходим из обычной для нас соревновательной сетки, в которой обычно есть чемпионат Европы. Так что здесь всё правильно», — цитирует Тарасову ТАСС. 

Согласно решению исполкома ФФККР, право на участие в чемпионате мира, если он состоится, получат лишь чемпионы России. Остальной состав команды будет определён на дополнительных соревнованиях, которые пройдут в феврале и марте 2021 года. 

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