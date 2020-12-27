Шахрай признался, что был шокирован выступлениями фигуристок на чемпионате России

Чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании Сергей Шахрай выразил своё восхищение выступлением фигуристок на чемпионате России в Челябинске.

«Начну с того, что все призёры так хорошо катались, что у меня в голове не укладывается, как так можно выступать. Я ещё два часа не мог отойти от впечатления от выступлений девушек. Я просто в шоке! Все призёры откатались чисто, прыгнули по два четверных и не сделали ни единой ошибки. Сложнейшие элементы выполнили от начала до конца, без единой помарки, при прекрасной хореографии. Я такого не припомню», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

Победу на чемпионате России одержала Анна Щербакова, второе место заняла Камила Валиева, а третьей стала Александра Трусова.

Ранее Николаев объяснил, как Трусовой оставаться конкурентоспособной.