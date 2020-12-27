Николаев объяснил, как Трусовой оставаться конкурентоспособной

Тренер по фигурному катанию Валентин Николаев высказал мнение, за счёт чего Александра Трусова может оставаться конкурентоспособной в женском одиночном катании.

«Единственный вариант, который может позволить Трусовой оставаться конкурентоспособной, — по-прежнему усложнять программу прыжками, совершенно верно. Я не понял, кстати, зачем нужно было убирать четверной тулуп из второй половины произвольной программы», — заявил Николаев RT.

Он отметил, что тот факт, что Трусовой не удалось успешно откатать свою программу на московском этапе Гран-при, не означает, что она не в состоянии её исполнить.

«Другой вопрос, что я считаю большим риском исполнять в одном прокате четыре разных прыжка. Но прыгать по максимуму всё равно придётся: у этой девочки нет другого выхода. У меня создаётся впечатление, что Женя Плющенко пока не очень это понимает и несколько ослеплён достигнутым прогрессом — возможно, от нехватки тренерского опыта. Он, похоже, не видит недостатков в катании Саши», — добавил специалист.

Ранее Николаев высказал мнение о выступлении Камилы Валиевой в произвольной программе.