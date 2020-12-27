Глава СБР не исключил ротацию в женской сборной на январских этапах КМ и Кубка IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал состав женской национальной команды на январские этапы Кубка мира по биатлону.

«Составы команд для выступления на Кубке мира и Кубке IBU были определены согласно критериям отбора, утверждённым в ноябре. Вероятность ротации будет зависеть от того, кто как себя проявит во время январских стартов — тренеры сборной могут посчитать нужным поднять кого-то в главную команду, а кто-то вместо Оберхофа отправится в Арбер», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

В январе пройдут три этапа Кубка мира: два — в немецком Оберхофе (с 4 по 10 и с 11 по 17 января) и один — в итальянском Антхольце (с 18 по 24 января).

Два стартовых этапа Кубка IBU состоятся в немецком Арбере 11—17 и 18—23 января.

Ранее сообщалось, что Куклина, Гербулова и Носкова вошли в состав сборной России на январские этапы КМ.