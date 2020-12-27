Мишин пригласил Дзюбу в шоу «Ледниковый период»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин предложил сборной России по футболу принять участие в телепроекте «Ледниковый период».
Мишин пригласил Дзюбу в шоу «Ледниковый период»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Вот смотрю я на выступление Дмитрия Сычёва — он прекрасно катается, показывает международный уровень. А потом вижу игру сборной России по футболу... Они показывают такой же уровень? Не думаю. Давайте всю нашу сборную во главе с Артёмом Дзюбой пригласим в «Ледниковый период». Это будет классно», — заявил Мишин в эфире Первого канала.

Сычёв, известный своими выступлениями за московские «Локомотив» и «Спартак», а также французский «Марсель», принял участие в минувшем сезоне шоу и катался в паре с чемпионкой мира Марией Петровой.

Ранее Мишин заявил, что Туктамышева будет бороться за место в сборной России на ЧМ.

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