Мишин пригласил Дзюбу в шоу «Ледниковый период»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин предложил сборной России по футболу принять участие в телепроекте «Ледниковый период».

«Вот смотрю я на выступление Дмитрия Сычёва — он прекрасно катается, показывает международный уровень. А потом вижу игру сборной России по футболу... Они показывают такой же уровень? Не думаю. Давайте всю нашу сборную во главе с Артёмом Дзюбой пригласим в «Ледниковый период». Это будет классно», — заявил Мишин в эфире Первого канала.

Сычёв, известный своими выступлениями за московские «Локомотив» и «Спартак», а также французский «Марсель», принял участие в минувшем сезоне шоу и катался в паре с чемпионкой мира Марией Петровой.

Ранее Мишин заявил, что Туктамышева будет бороться за место в сборной России на ЧМ.