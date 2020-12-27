Николаев рассказал, возможны ли судейские манипуляции в фигурном катании

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Тренер по фигурному катанию Валентин Николаев высказал мнение о том, возможны ли судейские манипуляции в этом виде спорта.
Николаев рассказал, возможны ли судейские манипуляции в фигурном катании
  • РИА Новости

«Я вообще не стал бы это обсуждать. Сейчас включу вам один занимательный видеоролик, и вы поймёте почему... Прослушали текст? Это турнир Trophee Lalique, который проходил во Франции 21 год назад. Небезызвестный ныне тренер Трейси Уилсон, которая в те годы работала аналитиком на канадском телевидении, задаёт вопрос рефери мужской бригады: «Каким образом Курт Браунинг, который чисто выполнил в своей программе всего три тройных прыжка, а с остальных упал, стал чемпионом?» И рефери отвечает: «Я не знаю», — рассказал Николаев RT.

Ранее Николаев высказал мнение о критических высказываниях Евгения Плющенко о судействе.

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