Тренер о критике Плющенко судей: не понял, чем именно он возмущался

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Тренер по фигурному катанию Валентин Николаев высказал мнение о критических высказываниях двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе после выступления его подопечной Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.
Тренер о критике Плющенко судей: не понял, чем именно он возмущался
  • РИА Новости

«Я так и не понял, чем именно возмущался Евгений. Саша Трусова откаталась в короткой программе здорово. Но — для себя. Она реально стала лучше и чище в деталях. В точности позиций, в законченности движений. Но в целом она уступает и Щербаковой, и Валиевой. С тем, что судьи поставили Сашу в короткой программе на четвёртое место, лично я тоже не могу согласиться. По уровню катания она должна была быть в тройке. Но возмущаться? Мне кажется, профессиональный тренер никогда не должен до этого опускаться. Можно ведь вспомнить 1998 год, когда сам Плющенко выступал на чемпионате мира в Миннеаполисе и не без помощи судей с двумя падениями стал третьим», — заявил Николаев RT.

Он отметил, что при этом он не защищает работу судейского корпуса.

«Но отдаю себе отчёт в том, что сидеть на линии — непростая работа, и иногда врагу не пожелаешь находиться в подобной мясорубке. И не понимаю, если честно, позиции тренера, которую сейчас занимает Плющенко. Если твой подопечный проиграл, значит, ты сам чего-то не сделал, что-то не предусмотрел», — добавил специалист.

Ранее он признался, что его удивило выступление Анны Щербаковой в произвольной программе чемпионата России.

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