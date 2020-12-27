Николаев признался, что его удивило выступление Щербаковой в произвольной программе на ЧР

Тренер по фигурному катанию Валентин Николаев высказал мнение о выступлении Анны Щербаковой в произвольной программе в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Потрясающе, конечно, откатались девочки, лихо. До сих пор не укладывается в голове, каким образом Аня Щербакова сумела так выступить после перенесённой болезни. Видно же было, как тяжело ей дался первый прокат. Очень она мне понравилась. Просто очень. В короткой программе чувствовалось, что осторожничала, а вот произвольную выполнила фантастически», — заявил Николаев RT.

Ранее появилась информация, что Щербакова выступала в короткой программе на ЧР с жаром.