Николаев признался, что его удивило выступление Щербаковой в произвольной программе на ЧР

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Тренер по фигурному катанию Валентин Николаев высказал мнение о выступлении Анны Щербаковой в произвольной программе в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Николаев признался, что его удивило выступление Щербаковой в произвольной программе на ЧР
  • Reuters

«Потрясающе, конечно, откатались девочки, лихо. До сих пор не укладывается в голове, каким образом Аня Щербакова сумела так выступить после перенесённой болезни. Видно же было, как тяжело ей дался первый прокат. Очень она мне понравилась. Просто очень. В короткой программе чувствовалось, что осторожничала, а вот произвольную выполнила фантастически», — заявил Николаев RT.

Ранее появилась информация, что Щербакова выступала в короткой программе на ЧР с жаром.

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