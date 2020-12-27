Гонщик Маркелов не будет выступать в 2021 году и может завершить карьеру

Вице-чемпион «Формулы-2» 2017 года Артём Маркелов рассказал о своих планах на будущее.

«Решил сделать себе годовой отдых, побыть с семьёй, с растущим сыном, с дочкой, поэтому не ждите меня в гонках в 2021 году. История с «Формулой-2» точно закрыта. Ну а сколько можно? Правда, я так говорил и в 2018-м, но вернулся в 2020 году. Но я лишь вновь убедился, что давно нужно было с этим порвать и либо идти в другом направлении, либо заканчивать. Пока склоняюсь к тому, чтобы завершить карьеру», — приводит слова Маркелова «Чемпионат».

Он отметил, что кузовные гонки откладывал на период, когда будет завершать карьеру.

«Хочу передохнуть, всё надоело, хочу побыть с семьёй. Мог бы летать с семьёй, в этом нет никакой проблемы. В других сериях — LMP2 или LMP1. Хочу отдохнуть, уйти от этого, посмотреть 2021 год по телевизору и вообще ни о чём не париться», — добавил 26-летний гонщик.

Маркелов начал выступать в гонках на болидах с открытыми колёсами в 2011 году, начав карьеру в немецкой серии ADAC Formel Masters и параллельно выступая в европейской «Формуле-3». В 2012 и 2013 годах он выступал в немецком чемпионате «Формула-3», а с 2014 года перешёл в GP2, которая позднее была реформирована в «Формулу-2». На его счету 11 побед и 14 подиумов. В 2016 году он выступал в новозеландской Toyota Racing Series, а в 2019-м — в японской «Супер-Формуле».

В 2018 году Маркелов являлся тест-пилотом команды «Формулы-1» Renault.

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