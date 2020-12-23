В Haas объявили, что Мазепин не лишится места в команде из-за скандального видео
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«Команда Haas хотела бы подтвердить, что Никита Мазепин и Мик Шумахер сформируют состав её пилотов в чемпионате «Формулы-1» в 2021 году. Касательно предыдущего заявления относительно действий Никиты Мазепина, сделанного 9 декабря, — этот вопрос сейчас решается внутри организации, никаких дальнейших комментариев не будет», — говорится в заявлении Haas.
На видео, которое стало скандальным, Мазепин едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру неприличный жест.
Позже Мазепин удалил словосочетание «пилот «Формулы-1» из своей биографии в социальных сетях, заменив его на слово «гонщик».
Ранее сообщалось, что Haas будет рассматривать альтернативу Мазепину из-за скандала.