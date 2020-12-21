Источник: Haas будет рассматривать альтернативы Мазепину из-за скандала

Команда «Формулы-1» Haas рассматривает возможность замены российского пилота Никиты Мазепина на другого пилота из-за публикации скандального видео с участием девушки.

«Haas, особенно люди наверху, всё больше беспокоится о репутации своей команды и отношениях с несколькими спонсорами из-за негативной реакции СМИ на видео Мазепина. Альтернативы начинают всерьёз рассматриваться», — написал журналист Марко Росси в Twitter.

В социальных сетях россиянина было опубликовано видео, в котором Мазепин пристаёт к девушке, а она в ответ показывает неприличный жест.

Мазепин удалил словосочетание «пилот «Формулы-1» из своей биографии в социальных сетях, заменив его на слово «гонщик».

Ранее Мазепин признался, что восхищался Михаэлем Шумахером.