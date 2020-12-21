Мазепин признался, что восхищался Михаэлем Шумахером
«Я всегда восхищался Михаэлем Шумахером. Отец подарил мне мой первый шлем, это была точная копия шлема Шумахера. Он был единственным, кем я восхищался в детстве. Когда же я включился в гонки серьёзно, лет с 12, я уже никем не восторгался и не восхищался, за исключением тех, кто сильно проводил сезон», — цитирует Мазепина Nextgen-Auto.
Напарником Никиты Мазепина в дебютном сезоне в «Формуле-1» станет сын Михаэля Шумахера, чемпион «Формулы-2» сезона-2020 Мик Шумахер.
Ранее комментатор «Формулы-1» выразил мнение, что Мазепин быстро наберёт штрафные баллы для отстранения.