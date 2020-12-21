Мазепин признался, что восхищался Михаэлем Шумахером

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Новобранец «Формулы-1», российский пилот Haas Никита Мазепин рассказал, что в детстве его вдохновлял пример семикратного чемпиона мира, немца Михаэля Шумахера.

«Я всегда восхищался Михаэлем Шумахером. Отец подарил мне мой первый шлем, это была точная копия шлема Шумахера. Он был единственным, кем я восхищался в детстве. Когда же я включился в гонки серьёзно, лет с 12, я уже никем не восторгался и не восхищался, за исключением тех, кто сильно проводил сезон», — цитирует Мазепина Nextgen-Auto.

Напарником Никиты Мазепина в дебютном сезоне в «Формуле-1» станет сын Михаэля Шумахера, чемпион «Формулы-2» сезона-2020 Мик Шумахер. 

Ранее комментатор «Формулы-1» выразил мнение, что Мазепин быстро наберёт штрафные баллы для отстранения.

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