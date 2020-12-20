Комментатор «Формулы-1» считает, что Мазепин быстро наберёт штрафные баллы для отстранения
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«Мазепин? Это будет просто прекрасно. Нас ждёт настоящий праздник. За первые пять гонок он наберёт столько штрафных баллов, что его дисквалифицируют на три гонки. Этот парень просто псих», — приводит слова Плоя GPBlog.
Ранее руководитель Haas высказался о скандале с Мазепиным.
В видео, которое стало скандальным, Мазепин едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру неприличный жест.