Комментатор «Формулы-1» считает, что Мазепин быстро наберёт штрафные баллы для отстранения

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Комментатор «Формулы-1» Джек Плой выразил уверенность, что российский гонщик команды Haas Никита Мазепин быстро наберёт необходимые 12 штрафных баллов для дисквалификации.
Комментатор «Формулы-1» считает, что Мазепин быстро наберёт штрафные баллы для отстранения
  • © HOCH ZWEI / Thomas Suer
  • globallookpress.com

«Мазепин? Это будет просто прекрасно. Нас ждёт настоящий праздник. За первые пять гонок он наберёт столько штрафных баллов, что его дисквалифицируют на три гонки. Этот парень просто псих», — приводит слова Плоя GPBlog

Ранее руководитель Haas высказался о скандале с Мазепиным.

В видео, которое стало скандальным, Мазепин едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру неприличный жест. 

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