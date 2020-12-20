Комментатор «Формулы-1» считает, что Мазепин быстро наберёт штрафные баллы для отстранения

Комментатор «Формулы-1» Джек Плой выразил уверенность, что российский гонщик команды Haas Никита Мазепин быстро наберёт необходимые 12 штрафных баллов для дисквалификации.

«Мазепин? Это будет просто прекрасно. Нас ждёт настоящий праздник. За первые пять гонок он наберёт столько штрафных баллов, что его дисквалифицируют на три гонки. Этот парень просто псих», — приводит слова Плоя GPBlog.

Ранее руководитель Haas высказался о скандале с Мазепиным.

В видео, которое стало скандальным, Мазепин едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру неприличный жест.