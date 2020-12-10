Руководитель Haas высказался о скандале с Мазепиным

Короткая ссылка
Руководитель американской команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер прокомментировал скандал вокруг российского гонщика Никиты Мазепина.
Руководитель Haas высказался о скандале с Мазепиным
  • © Dppi/Sebastian Rozendaal
  • globallookpress.com

«Мы относимся к этому со всей серьёзностью. Я хочу ещё раз это подчеркнуть. Мы с этим разбираемся. Я не буду вдаваться в детали относительно того, что мы делаем и как. Но мы относимся к этому серьёзно, и мы с этим разберёмся. Пока мне больше нечего сказать. Мы поговорим об этом с ним лично. Я не хочу публично рассказывать о том, что мы делаем, и ещё раз повторю, что не буду дальше это комментировать. Я бы попросил людей уважать эту позицию, потому что мы действительно относимся к этому серьёзно. Но мы со всем разберёмся», — приводит слова Штайнера Motorsport.

В видео, которое стало скандальным, Мазепин едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру неприличный жест. 

Ранее сообщалось, что «Формула-1» и FIA выступили с заявлением относительно скандала с Мазепиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить