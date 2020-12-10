Руководитель Haas высказался о скандале с Мазепиным

Руководитель американской команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер прокомментировал скандал вокруг российского гонщика Никиты Мазепина.

«Мы относимся к этому со всей серьёзностью. Я хочу ещё раз это подчеркнуть. Мы с этим разбираемся. Я не буду вдаваться в детали относительно того, что мы делаем и как. Но мы относимся к этому серьёзно, и мы с этим разберёмся. Пока мне больше нечего сказать. Мы поговорим об этом с ним лично. Я не хочу публично рассказывать о том, что мы делаем, и ещё раз повторю, что не буду дальше это комментировать. Я бы попросил людей уважать эту позицию, потому что мы действительно относимся к этому серьёзно. Но мы со всем разберёмся», — приводит слова Штайнера Motorsport.

В видео, которое стало скандальным, Мазепин едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру неприличный жест.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» и FIA выступили с заявлением относительно скандала с Мазепиным.