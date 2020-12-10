В «Формуле-1» и FIA прокомментировали скандал с российским пилотом Мазепиным

Короткая ссылка
Международная федерация автоспорта (FIA) и «Формула-1» выступили с совместным заявлением по поводу публикации нового пилота команды Haas Никиты Мазепина в социальной сети.
В «Формуле-1» и FIA прокомментировали скандал с российским пилотом Мазепиным
  • © Страница Никиты Мазепина
  • Instagram

«Мы решительно поддерживаем команду Haas в её реакции на недавние действия пилота Никиты Мазепина. Он принёс публичные извинения за своё плохое поведение, и этот вопрос будет по-прежнему решаться внутри команды Haas. Этические принципы, а также вопросы многообразия и инклюзивности культур в нашем спорте имеют первостепенное значение для FIA и «Формулы-1», — говорится на официальной странице F1 Media в Twitter.

В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру неприличный жест. 

Ранее сообщалось, что Мазепин заплатит €20 млн за сезон в Haas.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить