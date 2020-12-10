В «Формуле-1» и FIA прокомментировали скандал с российским пилотом Мазепиным

Международная федерация автоспорта (FIA) и «Формула-1» выступили с совместным заявлением по поводу публикации нового пилота команды Haas Никиты Мазепина в социальной сети.

«Мы решительно поддерживаем команду Haas в её реакции на недавние действия пилота Никиты Мазепина. Он принёс публичные извинения за своё плохое поведение, и этот вопрос будет по-прежнему решаться внутри команды Haas. Этические принципы, а также вопросы многообразия и инклюзивности культур в нашем спорте имеют первостепенное значение для FIA и «Формулы-1», — говорится на официальной странице F1 Media в Twitter.

В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру неприличный жест.

Ранее сообщалось, что Мазепин заплатит €20 млн за сезон в Haas.