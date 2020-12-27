Буянова: Щербакова, Валиева и Трусова сделали заявку на Олимпиаду

Заслуженный тренер России Елена Буянова поделилась впечатлениями от выступления фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.

«Девочки показали просто феерическое катание. У меня оно вызвало потрясение! Все три фигуристки — Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова — подали серьёзную заявку на Олимпийские игры. Это был настоящий спорт высоких достижений, и что за этим стоит, наверное, знает только тренерский штаб», — приводит слова Буяновой РИА Новости.

Она отметила, что Щербаковой было непросто не показать в произвольной программе, что она недавно переболела.

«Камила и Саша тоже добились потрясающего результата, совершенно не дрогнув. После проката Саши подумалось, что лучше и быть не может в этот день. Выходит Камила и выдаёт идеальный прокат, а Аня уже довела весь мир фигурного катания до слёз. Все снимают шляпу», — добавила Буянова.

16-летняя Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России, набрав по сумме двух прокатов 264,10 балла: 80,31 за короткую программу и 183,79 — за произвольную. Валиева заняла второе место с результатом 254,01 (79,99 + 174,02) балла. Трусова замкнула тройку призёров — 246,37 (75,76 + 170,61) балла.

Ранее появилась информация, что Анна Щербакова выступала в короткой программе на чемпионате России с жаром.