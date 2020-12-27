Траньков рассказал, как повлияло воспаление лёгких на Тарасову

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Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал, как перенесённое воспаление лёгких отразилось на состоянии фигуристки накануне чемпионата России.
Траньков рассказал, как повлияло воспаление лёгких на Тарасову
  • РИА Новости

«Я бы сказал, что тяжело пришлось разве что в самом конце программы. Женя действительно болела, но, тем не менее, за три недели тренировок после того, как она выздоровела и вернулась на лёд, мы сумели сделать пять или шесть прокатов произвольной программы. Это много. Обычно в парном катании делают два проката в неделю, а мы с Таней Волосожар, когда катались, выполняли их даже реже. Поэтому ребята были полностью готовы к тому, чтобы выступить на чемпионате России», — рассказал Траньков RT.

Ранее сообщалось, что Тарасова считает неправильной обязательную вакцинацию для участия на ЧМ.

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