Траньков рассказал, как повлияло воспаление лёгких на Тарасову

Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал, как перенесённое воспаление лёгких отразилось на состоянии фигуристки накануне чемпионата России.

«Я бы сказал, что тяжело пришлось разве что в самом конце программы. Женя действительно болела, но, тем не менее, за три недели тренировок после того, как она выздоровела и вернулась на лёд, мы сумели сделать пять или шесть прокатов произвольной программы. Это много. Обычно в парном катании делают два проката в неделю, а мы с Таней Волосожар, когда катались, выполняли их даже реже. Поэтому ребята были полностью готовы к тому, чтобы выступить на чемпионате России», — рассказал Траньков RT.

Ранее сообщалось, что Тарасова считает неправильной обязательную вакцинацию для участия на ЧМ.