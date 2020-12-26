Фигуристка Тарасова считает неправильной обязательную вакцинацию для участия на ЧМ

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в дуэте с Владимиром Морозовым, высказалась о возможности вакцинации для участия на чемпионате мира.

«Готовы ли мы вакцинироваться для участия на чемпионате мира? Мне кажется, что предъявление теста ПЦР перед соревнованиями — это правильная мера. Заставлять же делать вакцину — неправильно. Но если вдруг придётся, то я, наверное, готова», — сказала фигуристка после проката на чемпионате России в Челябинске.

Тарасова и Морозов победили на первенстве страны в соревновании спортивных пар.

Ранее Тарасова и Морозов признались, что не верили в свою победу на чемпионате России.