Тарасова и Морозов признались, что не верили в свою победу на чемпионате России

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свою победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Тарасова и Морозов признались, что не верили в свою победу на чемпионате России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы немного не верили, не думали о победе во время проката, мысли были только о чистом выступлении. Но выброс на сальхов... Очень расстроилась, оказавшись на льду на попе, а не на коньках. По физике было легко, не помню, когда так легко доезжали», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Морозов, в свою очередь, подтвердил, что физически прокат дался легко, и предположил, что ошибка была связана с небольшой утратой концентрации.

«Это было не то чтобы самое трудное выступление, были очень хорошо готовы, всё было чисто на тренировках. Важно было справиться с нервами», — добавил фигурист.

По итогам двух прокатов Тарасова и Морозов набрали 228,23 балла: 80,65 за короткую программу и 147,58 — за произвольную. Для дуэта это уже третья победа на чемпионате России. В их активе также три серебра и одна бронза национального первенства.

Ранее Александр Галлямов назвал возможную причину ошибок в произвольной программе.

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