Фигурист Галлямов назвал возможную причину ошибок в произвольной программе

Александр Галлямов, выступающий в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Анастасией Мишиной, прокомментировал их прокат произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Много что могло повлиять, может, и психологический фактор. На этом чемпионате России всё по-другому, нежели на кубках России, по-другому в психологическом плане. На тренировке ты можешь делать всё что угодно, но тут всё иначе. Может быть, и нервы сказались», — приводит слова Галлямова ТАСС.

По итогам чемпионата России Мишина и Галлямов заняли четвёртое место, набрав по сумме двух прокатов 211,95 балла — 73,25 за короткую и 138,70 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов стали чемпионами России по фигурному катанию в парах.