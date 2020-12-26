Фигурист Галлямов назвал возможную причину ошибок в произвольной программе
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«Много что могло повлиять, может, и психологический фактор. На этом чемпионате России всё по-другому, нежели на кубках России, по-другому в психологическом плане. На тренировке ты можешь делать всё что угодно, но тут всё иначе. Может быть, и нервы сказались», — приводит слова Галлямова ТАСС.
По итогам чемпионата России Мишина и Галлямов заняли четвёртое место, набрав по сумме двух прокатов 211,95 балла — 73,25 за короткую и 138,70 за произвольную программы.
Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов стали чемпионами России по фигурному катанию в парах.