Джоджуа прокомментировала потасовку с участием Исмаилова и Минеева

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Лиана Джоджуа прокомментировала конфликт россиян Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.
Джоджуа прокомментировала потасовку с участием Исмаилова и Минеева

    «Даже если это не постановка, в любом случае это нужно было сделать. Минеев показал сильное неуважение к Магомеду, и, конечно, на это надо отвечать, кто бы там что ни говорил, что на ринге или в октагоне подобного не нужно делать. Если вне соревнований драться не надо, то я думаю, что и унижать достоинство человека перед публикой тоже не стоит — за это придётся ответить. Считаю, что Исмаилов правильно поступил. А если это постановка, то это нужно было для раскрутки боя. Однако я всё же думаю, этот бой больше нужен Минееву. У Исмаилова уже всё есть: и популярность в десятки раз больше, чем у Минеева, и гонорары», — cказала Джоджуа «Чемпионату».

    Конфликт между российскими бойцами произошёл 24 декабря на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Инцидент между спортсменами впоследствии спровоцировал массовую драку.

    Ранее Минеев заявил, что Исмаилов уже в третий раз пытается что-то показать вне правил.

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