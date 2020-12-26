Джоджуа прокомментировала потасовку с участием Исмаилова и Минеева

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Лиана Джоджуа прокомментировала конфликт россиян Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

«Даже если это не постановка, в любом случае это нужно было сделать. Минеев показал сильное неуважение к Магомеду, и, конечно, на это надо отвечать, кто бы там что ни говорил, что на ринге или в октагоне подобного не нужно делать. Если вне соревнований драться не надо, то я думаю, что и унижать достоинство человека перед публикой тоже не стоит — за это придётся ответить. Считаю, что Исмаилов правильно поступил. А если это постановка, то это нужно было для раскрутки боя. Однако я всё же думаю, этот бой больше нужен Минееву. У Исмаилова уже всё есть: и популярность в десятки раз больше, чем у Минеева, и гонорары», — cказала Джоджуа «Чемпионату».

Конфликт между российскими бойцами произошёл 24 декабря на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Инцидент между спортсменами впоследствии спровоцировал массовую драку.

Ранее Минеев заявил, что Исмаилов уже в третий раз пытается что-то показать вне правил.