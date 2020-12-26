Минеев: Исмаилов уже в третий раз пытается что-то показать вне правил и выхватывает

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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал потасовку с соотечественником Магомедом Исмаиловым, которая случилась на турнире по ММА в Москве.
Минеев: Исмаилов уже в третий раз пытается что-то показать вне правил и выхватывает
  • © Fight Nights Global

«Я благодарен всем тем, кто поддержал меня. Спасибо, родные. Со мной всё отлично, ни царапинки. Оправдания, обвинения и осуждение оставлю недалёким. Скоро выйдет выпуск на моём канале про турнир. Всё по порядку и по правде. Мага, ты уже в третий раз пытаешься что-то показать вне правил и выхватываешь — и друзья твои тоже», — написал в своём Instagram Минеев. 

Потасовка между российскими бойцами произошла 24 декабря. В результате инцидента представители команды Исмаилова напали на Минеева.

Ранее Исмаилов высказался об инциденте с Минеевым.

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