Исмаилов: обидно, что кто-то вмешался в наш инцидент с Минеевым, я бы и сам справился

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о своей потасовке с соотечественником Владимиром Минеевым, которая переросла в массовую драку на турнире Fight Nights, который проходил в Москве 24 декабря.

«Он меня выбешивал, и его поведение было неуважительным. Обидно, что кто-то вмешался. Мне очень это не понравилось, мне помешали. Люди думали, что они мне помогали, но на самом деле они мне мешали. Я бы сам справился. Я поругал своих близких за это. Есть ребята, которые не сдержали себя на эмоциональном фоне нашей предыстории. Я их поругал за это. То, что было после, было для меня непонятно — там продолжали Владимира бить. Я пересматривал видео, мне было грустно видеть, что люди хотят побить его. Ему тоже нужно призадуматься, почему его так много людей хотели побить? Это очень плохо, нельзя так делать. Нельзя так нападать на человека», — рассказал Исмаилов на YouTube-канале «Лысый хищник».

Ранее Исмаилов рассказал, как прошла встреча с Минеевым в суде.