Исмаилов рассказал, как прошла встреча с Минеевым в суде

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о развитии событий после массовой потасовки, спровоцированной конфликтом между ним и его соотечественником Владимиром Минеевым.

«После, так сказать, нашего конфликта в суде я увидел Владимира Минеева. Он был в порядке, его вопрос не поменялся: «Драться-то будем?» Вопрос всё тот же. Я не знаю. Вы скажите мне, дорогие друзья, с кем я буду драться», — заявил Исмаилов на своём YouTube-канале.

24 декабря между российскими бойцами произошёл конфликт на турнире по смешанным единоборствам в Москве, где оба находились в качестве гостей. Их диалог перерос в массовую потасовку, по итогам которой Исмаилов был задержан и обвинён в мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал бойца Исмаилова за потасовку на турнире в Москве.