Глейхенгауз: мне кажется, я до сих пор ещё не пришёл в себя после чемпионата России
«Это было что-то невероятное. Такие эмоции! Мне кажется, что я до сих пор не пришёл в себя. Спасибо, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых, за то, что мы сегодня увидели! Гордимся вами! Спасибо всем нашим болельщикам за то, что верите в нас и поддерживаете! Челябинск, здесь всегда жарко», — написал Глейхенгауз в Instagram.
Победу на чемпионате России в Челябинске одержала Анна Щербакова. Камила Валиева заняла второе место.
Ранее Роднина раскритиковала костюмы фигуристок на чемпионате России.