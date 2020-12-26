Глейхенгауз: мне кажется, я до сих пор ещё не пришёл в себя после чемпионата России

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от произвольной программы в соревновании одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию.

«Это было что-то невероятное. Такие эмоции! Мне кажется, что я до сих пор не пришёл в себя. Спасибо, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых, за то, что мы сегодня увидели! Гордимся вами! Спасибо всем нашим болельщикам за то, что верите в нас и поддерживаете! Челябинск, здесь всегда жарко», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Победу на чемпионате России в Челябинске одержала Анна Щербакова. Камила Валиева заняла второе место.

Ранее Роднина раскритиковала костюмы фигуристок на чемпионате России.