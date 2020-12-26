Глейхенгауз: мне кажется, я до сих пор ещё не пришёл в себя после чемпионата России

Короткая ссылка
Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от произвольной программы в соревновании одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию.

«Это было что-то невероятное. Такие эмоции! Мне кажется, что я до сих пор не пришёл в себя. Спасибо, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых, за то, что мы сегодня увидели! Гордимся вами! Спасибо всем нашим болельщикам за то, что верите в нас и поддерживаете! Челябинск, здесь всегда жарко», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Победу на чемпионате России в Челябинске одержала Анна Щербакова. Камила Валиева заняла второе место.

Ранее Роднина раскритиковала костюмы фигуристок на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить