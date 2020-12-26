Роднина раскритиковала костюмы фигуристок на чемпионате России

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Бывшая фигуристка, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина раскритиковала костюмы участниц на чемпионате страны по фигурному катанию.
Роднина раскритиковала костюмы фигуристок на чемпионате России
  • © РИА Новости

«Поразила безвкусица костюмов. У всех всё одно и то же — перемычечки и перетяжечки. У кого сзади, у кого спереди, у других сбоку. Это безвкусно. Все костюмы очень однотипны. Во всяком случае, по телевизорной картинке казалось именно так. Поздравляю Тарасову и Морозова. К сожалению, у них не обошлось без ошибок. Первый раз видела эту программу, она им очень идёт. Думаю, они и сами получают удовольствие. Хочется поздравить тренера Транькова, а также поблагодарить Зуеву за такую программу. Но всё остальное, к сожалению, — это юниорский уровень катания при сложных элементах», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Ранее Жулин назвал чемпионат России 2020 года лучшим в истории.

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