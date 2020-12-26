Щербакова — о победе на ЧР: я просто очень счастлива

Победительница чемпионата России — 2020 Анна Щербакова поделилась эмоциями после победы на первенстве страны по фигурному катанию.

«Я просто очень счастлива. Большое спасибо всем, кто к этому причастен. И себе, что я не снялась, поборолась. Всё получилось! Я сказала, что всё равно пойду и буду до последнего бороться, кто бы что ни говорил», — заявила Щербакова в эфире Первого канала.

Незадолго до турнира фигуристка переболела пневмонией, но в произвольной программе выполнила все заявленные элементы и получила за свой прокат 183,79 балла. По сумме двух прокатов она получила 264,1 балла, благодаря чему стала трёхкратной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что Щербакова первой после Слуцкой выиграла три чемпионата России подряд.