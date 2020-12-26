Щербакова первой после Слуцкой выиграла три чемпионата России подряд
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Таким образом, 16-летняя Щербакова выиграла чемпионаты России 2019, 2020 и 2021 годов и стала первой фигуристкой после Ирины Слуцкой (2000—2002), выигравшей три взрослых национальных первенства подряд.
Рекордная серия из пяти побед принадлежит Марии Бутырской, побеждавшей на чемпионатах России с 1995 по 1999 год.
Ранее сообщалось, что Щербакова, Валиева и Трусова превзошли мировые рекорды на чемпионате России.