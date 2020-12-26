Щербакова первой после Слуцкой выиграла три чемпионата России подряд

Анна Щербакова одержала третью подряд победу в женском одиночном катании на чемпионатах России по фигурному катанию.

Таким образом, 16-летняя Щербакова выиграла чемпионаты России 2019, 2020 и 2021 годов и стала первой фигуристкой после Ирины Слуцкой (2000—2002), выигравшей три взрослых национальных первенства подряд.

Рекордная серия из пяти побед принадлежит Марии Бутырской, побеждавшей на чемпионатах России с 1995 по 1999 год.

Ранее сообщалось, что Щербакова, Валиева и Трусова превзошли мировые рекорды на чемпионате России.