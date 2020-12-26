Ягудин восхитился выступлением Щербаковой в произвольной программе на ЧР

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Олимпийский чемпион в одиночном мужском катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате России, который проходит в Челябинске.
Ягудин восхитился выступлением Щербаковой в произвольной программе на ЧР
  • РИА Новости

«Весь зал в Челябинске встал после проката Анны Щербаковой. Я прав был, когда говорил, что она славится своим внутренним стержнем, внутренней силой. Мы знаем, как тяжело ей было. Сейчас Аня в прямом смысле повисла на Этери Георгиевне и Дане Глейхенгаузе. Ей было втройне тяжело кататься после фантастических выступлений Трусовой и Валиевой. Выйти и так выступить — это было чемпионское катание», — заявил Ягудин в эфире Первого канала.

Щербакова одержала победу на чемпионате России, в третий раз завоевав звание сильнейшей фигуристки страны. Второе место заняла Камила Валиева, Александра Трусова стала третьей.

Ранее сообщалось, что Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию.

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