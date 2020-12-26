Лавров прокомментировал решение CAS по делу WADA против РУСАДА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), который уменьшил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Два — это меньше, чем четыре. Если я правильно понимаю, разрешение иметь на форме национальную символику — тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018. Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение относительно запрета руководителям государства посещать спортивные состязания. В целом я категорически против допинга как такового. Он ещё и разрушает здоровье. Но есть вещи, которые, я считаю, необходимо ликвидировать в международном движении за чистоту спорта. Мы долгое время работаем с WADA, хотя на каком-то этапе мы недооценили необходимость работы в этой структуре. Хорошо, что кризис с РУСАДА наконец-то завершён. Самое главное в данном решении, что нет коллективной ответственности. Чистые спортсмены, в отличие от прошлых зимних Олимпийских игр, не должны будут обращаться за неким специальным приглашением со стороны МОК», — сказал Лавров в интервью «Матч ТВ».

Согласно вердикту CAS, Россия отстранена на два года от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Вместе с тем отечественным спортсменам будет позволено выступать на стартах, а экипировка может быть выполнена в национальных цветах с нанесением навания государства.

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