Мама Ерохина рассказала о детстве футболиста сборной России

Елена Ерохина, мать полузащитника «Зенита» и сборной России Александра Ерохина, рассказала о первых шагах своего сына в футболе.

«У нас в Барнауле есть спортивный комплекс «Обь», который предлагает много всяких кружков. Мы решили побывать там на всевозможных тренировках. Когда же вышли из спорткомплекса, то увидели на остановке объявление: «Набор мальчиков с восьми лет в футбольный клуб «Динамо». Туда мы тоже решили сходить», — рассказала Елена Ерохина в программе «Мама знает всё».

Также мама футболиста призналась, что иногда увлечение сына спортом приносило убытки родителям.

«Он даже дома мог пожонглировать мяч, попинать. Приходилось иногда штукатурить стены. Как ещё не пострадало окно — я не знаю. Ударная стена была прямо под ним. Рядом с окном был ещё простенок. Спасибо нашим соседям, что они всё это пережили и выжили. Они глубоко прочувствовали нашу спортивную жизнь. Стена рухнула. Мы её потом штукатурили. Он пинал-пинал, и она посыпалась в итоге. Он много жонглировал ногой и головой. Зал у нас был как спортивная площадка. По первости приходили бабушки, они стояли на воротах. Моя мама в футболе более активная», — добавила Ерохина.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 410 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком».