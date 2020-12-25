КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 410 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решения по матчу 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».

Как сообщает пресс-служба РФС, «Зенит» суммарно оштрафован на 410 тыс. рублей — на 100 тыс. за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, на 200 тыс. за неправомерные действия зрителей, ещё на 50 тыс. за нарушение зрителями санитарных правил, на 60 тыс. за скандирование фанатами оскорбительных выражений.

Ещё на 5 тыс. за нарушение санитарных правил был оштрафован защитник петербургского клуба Дмитрий Чистяков.

«Спартак», в свою очередь, был оштрафован на 100 тыс. рублей — за неправомерные действия фанатов. Ещё на 10 тыс. за выход за пределы технической зоны был оштрафован начальник московской команды Михаил Ходырев.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся 16 декабря в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Ранее РПЛ выступила с заявлением о потасовке на матче «Зенит» — «Спартак».