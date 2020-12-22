РПЛ выступила с заявлением о потасовке на матче «Зенит» — «Спартак»

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с официальным заявлением относительно результатов проверки инцидента с участием болельщиков во время матча 19-го тура «Зенит» — «Спартак».

«Несмотря на отсутствие официальной гостевой квоты, несколько десятков болельщиков «Спартака» сумели приобрести билеты через вторичный рынок. Также были зафиксированы отдельные случаи передачи сезонных абонементов болельщикам гостей. В начале матча группа болельщиков «Спартака» в секторе А109 начала скандировать речёвки в поддержку своей команды. С нижних рядов этого сектора поднялись двое зрителей без атрибутики и спровоцировали драку, нанеся несколько ударов находящимся там болельщикам «Спартака». Службы быстрого реагирования принимающей стороны смогли остановить потасовку. Кроме того, была выставлена живая цепь из стюардов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в это время из сектора С109, расположенного по диагонали от сектора A109, в сторону потасовки выдвинулась группа примерно из 100 болельщиков «Зенита», которых на лестнице между секторами A111 и А112 остановили полицейские и стюарды.

«Болельщиков «Спартака» переместили в изолированные секторы, а после матча на автобусе, предоставленном «Зенитом», отвезли на Московский вокзал Санкт-Петербурга», — сообщили в РПЛ.

По данным лиги, за участие в драке были задержаны девять посетителей матча — пять болельщиков «Зенита» и четыре фаната «Спартака», при этом пятерых из них отпустили из отделения полиции, а остальным Петроградский районный суд вынес наказания, связанные с административным арестом сроком от двух до десяти суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком от одного года до двух лет.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся 16 декабря в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Ранее появилась информация, что по итогам потасовки на матче «Зенит» — «Спартак» полиция задержала 19 человек.