РПЛ выступила с заявлением о потасовке на матче «Зенит» — «Спартак»

Короткая ссылка
Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с официальным заявлением относительно результатов проверки инцидента с участием болельщиков во время матча 19-го тура «Зенит» — «Спартак».
РПЛ выступила с заявлением о потасовке на матче «Зенит» — «Спартак»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Несмотря на отсутствие официальной гостевой квоты, несколько десятков болельщиков «Спартака» сумели приобрести билеты через вторичный рынок. Также были зафиксированы отдельные случаи передачи сезонных абонементов болельщикам гостей. В начале матча группа болельщиков «Спартака» в секторе А109 начала скандировать речёвки в поддержку своей команды. С нижних рядов этого сектора поднялись двое зрителей без атрибутики и спровоцировали драку, нанеся несколько ударов находящимся там болельщикам «Спартака». Службы быстрого реагирования принимающей стороны смогли остановить потасовку. Кроме того, была выставлена живая цепь из стюардов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в это время из сектора С109, расположенного по диагонали от сектора A109, в сторону потасовки выдвинулась группа примерно из 100 болельщиков «Зенита», которых на лестнице между секторами A111 и А112 остановили полицейские и стюарды.

«Болельщиков «Спартака» переместили в изолированные секторы, а после матча на автобусе, предоставленном «Зенитом», отвезли на Московский вокзал Санкт-Петербурга», — сообщили в РПЛ.

По данным лиги, за участие в драке были задержаны девять посетителей матча — пять болельщиков «Зенита» и четыре фаната «Спартака», при этом пятерых из них отпустили из отделения полиции, а остальным Петроградский районный суд вынес наказания, связанные с административным арестом сроком от двух до десяти суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком от одного года до двух лет.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся 16 декабря в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Ранее появилась информация, что по итогам потасовки на матче «Зенит» — «Спартак» полиция задержала 19 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить