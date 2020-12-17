По итогам потасовки на матче «Зенит» — «Спартак» полиция задержала 19 человек

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После матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене» в отделы полиции были доставлены 14 человек за нарушения на стадионе, ещё пятеро — за нарушения около него.
По итогам потасовки на матче «Зенит» — «Спартак» полиция задержала 19 человек
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«За административные правонарушения на самом стадионе были задержаны и доставлены в полицию 14 человек. Среди них девять болельщиков «Спартака» и пять поклонников «Зенита». Все нарушения касаются правил поведения болельщиков при проведении официальных спортивных мероприятий», — цитирует ТАСС источник в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также он добавил, что с прилегающей к стадиону территории в полицию также доставлены ещё пять человек за нахождение в нетрезвом виде.

В среду во время матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» на трибунах «Газпром Арены» произошла потасовка с участием болельщиков обеих команд.

Ранее Геркус назвал уход Тедеско катастрофой для «Спартака».

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