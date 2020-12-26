Фигуристы Тарасова и Морозов: все эмоции выплеснулись, когда увидели оценки

Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились впечатлениями от победы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Мы очень-очень рады первому месту. Все эмоции выплеснулись, когда увидели оценки. Долгий старт получился, день перерыва, и после тренировки сегодня было достаточно времени подумать. Очень большое напряжение было. Когда увидела оценки, вырвались эмоции: слёзы, счастье — всё вместе», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Морозов отметил, что в целом у него двоякие впечатления от выступления.

«Ехали программу хорошо, но в конце была серьёзная ошибка, которая подпортила впечатление. Расстроились, но в целом были довольны. Когда увидели оценки на табло, там уже буря чувств. Заметен явный прогресс, будем к следующим стартам готовиться ещё усерднее», — добавил фигурист.

По итогам двух прокатов Тарасова и Морозов набрали 228,23 балла: 80,65 за короткую программу и 147,58 — за произвольную. Для дуэта это уже третья победа на чемпионате России. В их активе также три серебра и одна бронза национального первенства.

Ранее сообщалось, что, по мнению Нины Мозер, на сегодняшний день в России с Тарасовой и Морозовым никто не может сравниться.