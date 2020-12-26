Мозер: на сегодняшний день в России с Тарасовой и Морозовым никто не может сравниться

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер высказала мнение о выступлении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревнованиях спортивных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Уже написала Максиму Транькову, поздравила его с первой тренерской победой, это большая радость. Сегодня очень достойно катались и ученики Фёдора Климова. Это так здорово, что те ребята, которые стояли на пьедестале почёта в Сочи, сейчас успешно начинают свою тренерскую карьеру», — приводит слова Мозер ТАСС.

Она отметила, что Тарасова и Морозов, являющиеся учениками Мозер которых в нынешнем сезоне их тренирует Максим Траньков и Марина Зуева, хорошо выступили в короткой программе, и что даже их ошибки в произвольной не помешали им победить.

«Это мастеровитые ребята, я наблюдала за ними две недели. Просто была на катке, видела несколько тренировок и поняла, что они уже абсолютные мастера. Когда увидела их вблизи в тренировочном процессе, то поняла, что на сегодняшний день в этой стране с ними никто не может сравниться по качеству катания, стилю, это уже мастера высочайшего уровня», — добавила Мозер.

По итогам двух прокатов Тарасова и Морозов набрали 228,23 балла: 80,65 за короткую программу и 147,58 — за произвольную. Для дуэта это уже третья победа на чемпионате России. В их активе также три серебра и одна бронза национального первенства.

Ранее Тарасова и Морозов признались, что не верили в свою победу на чемпионате России.