Шлеменко заявил, что ему интересен бой с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что ем было бы интересно провести поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Мне этот бой однозначно интересен. Но пока нет никаких договорённостей. Надо посмотреть, как ещё будет развиваться ситуация в мире. На данный момент именно со спортивной точки зрения я являюсь лучшей кандидатурой», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

В послужном списке Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. На счету Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал бойца Исмаилова за потасовку на турнире в Москве.