Шлеменко заявил, что ему интересен бой с Исмаиловым

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что ем было бы интересно провести поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Шлеменко заявил, что ему интересен бой с Исмаиловым
  • © Пресс-служба RCC

«Мне этот бой однозначно интересен. Но пока нет никаких договорённостей. Надо посмотреть, как ещё будет развиваться ситуация в мире. На данный момент именно со спортивной точки зрения я являюсь лучшей кандидатурой», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

В послужном списке Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. На счету Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал бойца Исмаилова за потасовку на турнире в Москве.

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