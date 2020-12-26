Шлеменко заявил, что ему интересен бой с Исмаиловым
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«Мне этот бой однозначно интересен. Но пока нет никаких договорённостей. Надо посмотреть, как ещё будет развиваться ситуация в мире. На данный момент именно со спортивной точки зрения я являюсь лучшей кандидатурой», — приводит слова Шлеменко ТАСС.
В послужном списке Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. На счету Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья.
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал бойца Исмаилова за потасовку на турнире в Москве.