Мостовой не исключает, что летом Тедеско решит остаться в «Спартаке»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал решение московского «Спартака» оставить Доменико Тедеско на посту главного тренера команды до конца нынешнего сезона.
Мостовой не исключает, что летом Тедеско решит остаться в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Сейчас все задаются вопросом, в чем была хитрость Тедеско. Я сразу сказал, что это непонятно. Так не делается. Команда уходит в отпуск, зачем такое говорить. С этим человеком ничего не понятно», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не исключает варианта, при котором Тедеско изменит своё решение.

«Купят ему пару футболистов, команда выиграет три-четыре игры — и его будут уговаривать остаться. Это хитрый ход. Я в футболе предостаточно такого видел», — добавил Мостовой.

Тедеско объявил, что покидает команду по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта.

Ранее Илья Кутепов рассказал, как игроки «Спартака» отреагировали на новость об уходе Тедеско.

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