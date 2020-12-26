Мостовой не исключает, что летом Тедеско решит остаться в «Спартаке»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал решение московского «Спартака» оставить Доменико Тедеско на посту главного тренера команды до конца нынешнего сезона.

«Сейчас все задаются вопросом, в чем была хитрость Тедеско. Я сразу сказал, что это непонятно. Так не делается. Команда уходит в отпуск, зачем такое говорить. С этим человеком ничего не понятно», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не исключает варианта, при котором Тедеско изменит своё решение.

«Купят ему пару футболистов, команда выиграет три-четыре игры — и его будут уговаривать остаться. Это хитрый ход. Я в футболе предостаточно такого видел», — добавил Мостовой.

Тедеско объявил, что покидает команду по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта.

Ранее Илья Кутепов рассказал, как игроки «Спартака» отреагировали на новость об уходе Тедеско.