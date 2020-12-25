Кутепов рассказал, как игроки «Спартака» отреагировали на новость об уходе Тедеско

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов высказался о решении главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

«Заранее в команде никто не знал о решении тренера. Тедеско объявил обо всём футболистам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Санкт-Петербурге. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском. В каком-то смысле мы уже привыкли к таким изменениям — они происходят довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать», — цитирует Кутепова GQ.

Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает по окончании сезона. Немецкий специалист объявил, что не будет продлевать соглашение с клубом.

Ранее Быстров заявил, что решение оставить Тедеско пользы «Спартаку» не принесёт.