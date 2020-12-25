Быстров: решение оставить Тедеско пользы «Спартаку» не принесёт

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал информацию о намерении «Спартака» оставить Доменико Тедеско на посту главного тренера команды до конца нынешнего сезона.

«Решение оставить Тедеско никакой пользы «Спартаку» не принесёт. Немец уже не хочет работать в России. Команду и футболистов это решение руководства точно не сплотит. Плюс те ребята, которые должны были доказывать свою состоятельность на сборах, я уверен, будут делать это без особого желания. Потому в этом решении ничего хорошего не вижу», — цитирует Быстрова Sport24.

Тедеско объявил, что покидает команду по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта.

Ранее Тедеско заявил, что рад желанию «Спартака» продолжить сезон с ним.