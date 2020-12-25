Тедеско: счастлив, что «Спартак» хочет продолжить этот сезон со мной

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал заявление клуба о намерении оставить его в нынешней должности до окончания сезона.
Тедеско: счастлив, что «Спартак» хочет продолжить этот сезон со мной
  • РИА Новости

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия. Мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован, не могу дождаться возобновления сезона!» — цитирует Тедеско пресс-служба клуба.

16 декабря Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком». Соглашение немецкого специалиста с красно-белыми истекает летом 2021 года. 

Ранее в «Спартаке» объявили о договорённости с Тедеско по работе до окончания сезона.

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