Тедеско: счастлив, что «Спартак» хочет продолжить этот сезон со мной

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал заявление клуба о намерении оставить его в нынешней должности до окончания сезона.

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия. Мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован, не могу дождаться возобновления сезона!» — цитирует Тедеско пресс-служба клуба.

16 декабря Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком». Соглашение немецкого специалиста с красно-белыми истекает летом 2021 года.

Ранее в «Спартаке» объявили о договорённости с Тедеско по работе до окончания сезона.