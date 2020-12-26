Ловчев высказался о решении «Спартака» оставить Тедеско до конца сезона

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал информацию о решении московского «Спартака» оставить Доменико Тедеско на посту главного тренера команды до конца нынешнего сезона.

«Трудно сказать, насколько правильное это решение. Будем смотреть в мае. С одной стороны, трансферов никаких нет, усилений нет, а с другой стороны, при всём при этом он держит команду наверху турнирной таблицы. Могу сказать одно: я не помню такого в команде. Мало того, что тренер объявляет о своём уходе из команды за полгода, но ведь ещё и в руководстве не пойми чего», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, как бывший игрок клуба, не помнит такого, чтобы за 15 лет сменились 17 тренеров.

«Да, тренеры менялись, но они не работали в команде по полгода. У «Спартака» отсутствует какая-либо логика принятия решений», — добавил Ловчев.

Тедеско объявил, что покидает команду по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта.

Ранее Илья Кутепов рассказал, как игроки «Спартака» отреагировали на новость об уходе Тедеско.