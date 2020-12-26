Овечкин рассказал, у кого он хотел бы взять интервью

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, у кого он бы хотел взять интервью.

«Майкл Джордан. Он не просто легенда. Думаю, что в баскетболе таких игроков никогда не было и уже никогда не будет. Обязательно спросил бы про его практический опыт в спорте: как он тренировался, как строил свою карьеру, как следил за своим организмом. Потому что если посмотреть разные видео, то складывается впечатление, будто он был таким фриком, который любил играть в баскетбол, хотел всегда быть лучшим, и у него это так довольно легко получалось», — приводит слова Овечкина «Команда России».

35-летний хоккеист также рассказал, что он спросил бы у самого себя 17-летнего в рамках интервью.

«Наверное, посоветовал бы идти по тому же пути и ни в чём не сомневаться. Разве что быть внимательнее в каких-то жизненных ситуациях», — заявил хоккеист.

Ранее сообщалось, что Овечкин высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру.