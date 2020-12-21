Овечкин высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру

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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о решении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
Овечкин высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Конечно, жалко, что он объявил о завершении карьеры. Может быть, будет ещё несколько боев в его исполнении, потому что реально это всё очень зрелищно. На него интересно смотреть и переживать», — приводит слова Овечкина Sport24.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Олег Тактаров высказал мнение, что Нурмагомедов возобновит спортивную карьеру.

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