Овечкин высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о решении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Конечно, жалко, что он объявил о завершении карьеры. Может быть, будет ещё несколько боев в его исполнении, потому что реально это всё очень зрелищно. На него интересно смотреть и переживать», — приводит слова Овечкина Sport24.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Олег Тактаров высказал мнение, что Нурмагомедов возобновит спортивную карьеру.