Кожевников о поведении Зеграса в матче со сборной России: пускай американцы кричат

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на поведение игрока сборной США Тревора Зеграса во время матча с Россией в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею года в канадском Эдмонтоне.

«Зеграс поехал что-то кричать к нашей скамейке? Пускай кричат! Это уж во все времена. Ничего страшного нет, наши тоже кричали. Эмоции, молодежь. Никакой грязной игры со стороны американцев не было, они просто хотели забить. Ничего особенного», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

После третьего гола Соединённых Штатов Зеграс проехал мимо российской скамейки и что-то кричал в адрес отечественных хоккеистов. Тем не менее команда Игоря Ларионова не обратила на это внимание.

Сборная России обыграла США со счётом 5:3.

Ранее Кожевников заявил, что молодёжная сборная России не может играть без нервов.