Кожевников о поведении Зеграса в матче со сборной России: пускай американцы кричат

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на поведение игрока сборной США Тревора Зеграса во время матча с Россией в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею года в канадском Эдмонтоне.
Кожевников о поведении Зеграса в матче со сборной России: пускай американцы кричат
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Зеграс поехал что-то кричать к нашей скамейке? Пускай кричат! Это уж во все времена. Ничего страшного нет, наши тоже кричали. Эмоции, молодежь. Никакой грязной игры со стороны американцев не было, они просто хотели забить. Ничего особенного», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

После третьего гола Соединённых Штатов Зеграс проехал мимо российской скамейки и что-то кричал в адрес отечественных хоккеистов. Тем не менее команда Игоря Ларионова не обратила на это внимание.

Сборная России обыграла США со счётом 5:3.

Ранее Кожевников заявил, что молодёжная сборная России не может играть без нервов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить