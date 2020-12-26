Кожевников заявил, что молодёжная сборная России не может играть без нервов

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников остался доволен выступлением молодёжной сборной России в матче с США на чемпионате мира.
Кожевников заявил, что молодёжная сборная России не может играть без нервов
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

По его мнению, в команде Игоря Ларионова просматривается слаженный коллектив.

Мы в последнее время тяжело играли с американцами, была целая серия поражений, постоянно им проигрывали. Наконец-то прервали чёрную полосу. Да, в третьем периоде россияне немного подсели. Но это у нас постоянно, не можем мы без нервов, надо взбодрить народ», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Из игроков эксперт выделил автора голевого дубля Василия Пономарёва и вратаря Ярослава Аскарова. Кроме того, Кожевников отметил российские спецбригады меньшинства», — резюмировал Кожевников.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Фетисов не видит смысла обольщаться игрой сборной России на МЧМ.

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