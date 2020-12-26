Фетисов не видит смысла обольщаться игрой сборной России на МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о выступлении молодёжной сборной России на чемпионате мира по хоккею.

В стартовом матче подопечные Игоря Ларионова победили команду США со счётом 5:3.

«Надо нацеливать ребят на победу в каждом матче. Это эмоции, уверенность. Конечно, на старте всегда лучше победить. Но главное — концовка турнира. Период акклиматизации ещё идёт», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

На взгляд специалиста, Ларионов нацелил команду на креативную игру.

«Всё пока идёт нормально. Обольщаться нет смысла, работа ещё впереди», — добавил Фетисов.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что сборной России на МЧМ нельзя расслабляться ни на секунду.