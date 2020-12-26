Фетисов не видит смысла обольщаться игрой сборной России на МЧМ
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В стартовом матче подопечные Игоря Ларионова победили команду США со счётом 5:3.
«Надо нацеливать ребят на победу в каждом матче. Это эмоции, уверенность. Конечно, на старте всегда лучше победить. Но главное — концовка турнира. Период акклиматизации ещё идёт», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».
На взгляд специалиста, Ларионов нацелил команду на креативную игру.
«Всё пока идёт нормально. Обольщаться нет смысла, работа ещё впереди», — добавил Фетисов.
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что сборной России на МЧМ нельзя расслабляться ни на секунду.