Третьяк заявил, что сборной России на МЧМ нельзя расслабляться ни на секунду

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал матч молодёжной сборной страны с командой США на чемпионате мира в Эдмонтоне.

Подопечные Игоря Ларионова выиграли со счётом 5:3. При этом концовка выдалась напряжённой. Россияне могли упустить победу.

«Мы хорошо играли, потенциал есть, мы проявили характер, но нельзя расслабляться ни на секунду. Держали игру два периода, вели со счётом 4:1, но молодёжный хоккей тем и опасен, что игрокам свойственно ошибаться, свойственны эмоции», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он также выразил надежду, что Ларионов сделает выводы из хода третьего периода и укажет игрокам на слабые стороны. Эйфории от победы над США быть не должно, считает Третьяк.

Ранее сообщалось, что известный в прошлом хоккеист Александр Фомичёв выделил реализацию моментов и игру сборной России в защите на МЧМ.