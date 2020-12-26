Третьяк заявил, что сборной России на МЧМ нельзя расслабляться ни на секунду
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Подопечные Игоря Ларионова выиграли со счётом 5:3. При этом концовка выдалась напряжённой. Россияне могли упустить победу.
«Мы хорошо играли, потенциал есть, мы проявили характер, но нельзя расслабляться ни на секунду. Держали игру два периода, вели со счётом 4:1, но молодёжный хоккей тем и опасен, что игрокам свойственно ошибаться, свойственны эмоции», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Он также выразил надежду, что Ларионов сделает выводы из хода третьего периода и укажет игрокам на слабые стороны. Эйфории от победы над США быть не должно, считает Третьяк.
Ранее сообщалось, что известный в прошлом хоккеист Александр Фомичёв выделил реализацию моментов и игру сборной России в защите на МЧМ.