Сборная России пожелала Черышеву на 30-летие побольше голов

Сборная России по футболу поздравила полузащитника Дениса Черышева с юбилеем.

Игрок «Валенсии» отмечает 30-летие в субботу, 26 декабря.

«Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат. Сегодня Денису — 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья», — написано в аккаунте сборной России в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым проиграла «Севилье» в матче Примеры.