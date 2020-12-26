Сборная России пожелала Черышеву на 30-летие побольше голов
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Игрок «Валенсии» отмечает 30-летие в субботу, 26 декабря.
«Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат. Сегодня Денису — 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья», — написано в аккаунте сборной России в Twitter.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым проиграла «Севилье» в матче Примеры.